Un accusé porte plainte contre Angela Kpeidja

Relevé de ses fonctions de Rédacteur en Chef adjoint et Secrétaire de rédaction à l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (ORTB), Mesmin Adisso, a déposé ce jeudi une plainte contre la journaliste Angela Kpeidja.

Celle-ci dans une déclaration a dénoncé le harcèlement sexuel et moral dont les femmes de la télévision nationale sont victimes. Une affaire qui a fait le tour de la toile et alimente les débats depuis quelques jours.

Informé de l’affaire, le chef de l’État a rencontré les responsables de l’Office le 05 mai dernier. Au cours de cette rencontre, il a annoncé des mesures pour mieux protéger la femme.

Ce mercredi 06, la hiérarchie de l’ORTB, dans une décision a relevé Mesmin Adisso de ses fonctions. Les raisons de son limogeage n’ont pas été rendues publiques. Mais des sources confidentielles indiquent qu’il serait lié à l’affaire Angela Kpeidja.

