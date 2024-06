Une pharmacie clandestine démantelée à Adja-Ouèrè, 193 Kg de médicaments saisis

Les éléments du commissariat d’arrondissement de Tatonnoukon, à Adja-Ouèrè, dans le département du Plateau ont démantelé une pharmacie clandestine mardi 11 juin 2024.

Des réseaux de distribution et de commercialisation de faux médicaments existent encore au Bénin. Informée de la présence d’une pharmacie clandestine à Tatonnonkon Jardin, localité située dans la commune d’Adja-Ouèrè, les éléments de la police républicaine dudit arrondissement ont effectué une descente inopinée dans la soirée du mardi 11 juin 2024.

Selon la police, le bâtiment abritant la pharmacie illégale rempli de faux médicaments, a été immédiatement tenu par les forces de l’ordre, et compte rendu a été aussitôt fait au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de 2ème classe de Pobè. L’autorité judiciaire selon la cellule de communication de la Police républicaine, a instruit le chef d’unité de mettre à contribution le directeur départemental de la santé du Plateau et le médecin-chef de la commune d’Adja-Ouèrè pour les constats d’usage. En présence de ces autorités, 193 Kg de produits pharmaceutiques contrefaits et 33 Kg de produits de soins corporels ont été saisis et mis sous scellés. Le couple, propriétaire de ladite pharmacie est en cavale, et activement recherché par la police.

F. A. A.

13 juin 2024 par ,