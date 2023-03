Une patronne tue par inadvertance son apprenti à Bohicon

A Kpatalokoli, une localité de la commune de Bohicon, département du Zou, une patronne a tué par inadvertance son apprenti samedi 11 mars 2023. Le drame est survenu des suites d’une histoire autour d’une somme de 1000 francs CFA.

Une jeune fille perd la vie dans une histoire de 1000 francs CFA à Bohicon. Samedi 11 mars 2023, la victime d’après nos sources, a été sollicitée par sa patronne pour lui faire la monnaie de 5000 francs CFA. Une demande à laquelle elle se soumet et va faire la monnaie. Mais la patronne au moment de faire des achats se rend compte qu’il manquait 1000 francs et interpelle son apprenti. La jeune fille âgée de 10 ans avoue lui avoir remis la monnaie de 5000 francs CFA. Prise de colère, elle lui donne un coup. La jeune apprenti voulant éviter les sévices corporels auxquels sa patronne voulait la soumettre tentait de fuir quand celle-ci lui a lancé une pairs de ciseaux qui atterrit sur sa poitrine. Blessée à un endroit sensible du cœur, elle succombe à la blessure sur le chemin de l’hôpital de Goho.

La patronne, auteure de sa mort est conduite au poste de police de la localité, et sera présentée au procureur de la République dans les jours à venir.

F. A. A.

