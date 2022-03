Une nouvelle plateforme numérique lancée pour le marché Afro-Caribéen

Les meilleurs influenceurs et entrepreneurs africains et caribéens ont déjà rejoint le mouvement Bantoo (www.Bantoolink.com) en tant que fiers ambassadeurs de la nouvelle plateforme numérique et de l’outil de communication Bantoo lancés dans le monde entier ce mardi 8 mars 2022.

« En tant que citoyenne et entrepreneure africaine, je suis très fière de faire partie du développement du nouvel outil Bantoo, qui est conçu pour valoriser les Africains et renforcer les communautés afro-caribéennes du monde entier. », déclare Emma Lohoues, l’une des femmes les plus influentes d’Afrique avec plus de 6 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.

Bantoo est une solution inédite à 360 degrés, qui réunit les fonctionnalités d’un média social et les outils de communication, avec une offre de divertissement organique. Le service intègre également la VOD, le partage de vidéos, le streaming musical et la vente de contenu, ainsi que des nouvelles solutions de paiement et des sites de commerce électronique de premier plan.

La plateforme regroupe tous les services Bantoo et permet aux utilisateurs de créer leur profil personnalisé, de partager du contenu et même de transformer leur intérêt en une entreprise lucrative, à portée internationale. Les utilisateurs peuvent par ailleurs accéder à des services locaux tels que le taxi et la livraison de nourriture, ainsi qu’à des services mondiaux tels que la santé en ligne.

De multiples outils sont disponibles pour les particuliers et les entreprises afin de développer facilement leurs activités en numérique. Les utilisateurs de Bantoo ont accès aux données et aux analyses de leur contenu. Ces atouts précieux peuvent être promus et monétisés sur la plateforme et les paiements directs peuvent être reçus instantanément via le système de paiement Bantoo intégré.

L’Afrique a le taux d’entrepreneuriat le plus élevé au monde, avec 22% de la population africaine en âge de travailler qui crée des entreprises. La jeunesse africaine connaît une croissance rapide et représente 19% de la population mondiale des jeunes. Dans le même temps, la pénétration de la téléphonie mobile monte en flèche dans toute l’Afrique subsaharienne, ce qui fait de Bantoo un haut-lieu pour l’entrepreneuriat et l’innovation.

L’influente diaspora africaine et les communautés afro-caribéennes florissantes à travers le monde ajoutent une valeur importante à Bantoo. Grâce à la section de commerce électronique Bantoo Market, les consommateurs peuvent acheter des produits du monde entier tandis que les créateurs et les producteurs peuvent développer de nouveaux débouchés pour exporter. Les grandes marques internationales sont accessibles ainsi que des nouveaux produits tendance vendus par de plus petits producteurs.

L’application mobile Bantoo est disponible sur App Store, Google Store et Huawei AppGallery. Elle offre une communication gratuite grâce à des appels vidéo de qualité supérieure, avec la possibilité de définir des vidéoconférences multi-participants. Les appels vocaux, les messages texte, la création et le partage de contenus audio, photo, vidéo et des filtres divertissants sont également intégrés et faciles à utiliser.

Rejoignez l’expérience en téléchargeant l’application BANTOO LINK (www.myBantoolink.com)

Source : Bantoo

9 mars 2022 par ,