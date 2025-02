Une mission de la Banque mondiale décerne un satisfecit à la mairie de Bohicon

Le maire de la ville de Bohicon, Rufino d’Almeida accompagné des cadres techniques de la mairie, des conseillers communaux, têtes couronnées et acteurs de la société civile a reçu une équipe de la Banque mondiale le mercredi 12 février 2025. La mission conduite par Halimatou HIMA, coordonnatrice des questions de fragilité au sein de l’institution financière, est allée évaluer les actions de redevabilité menées entre 2022 et 2024 dans la ville carrefour.

Dans le cadre de la revue à mi-parcours du plan d’action du PRA, une allocation pour la Prévention et la résilience dont le Bénin a bénéficiée, et qui vient en soutien au programme de prévention et de résilience du gouvernement béninois, la mairie de Bohicon a reçu une délégation de la Banque mondiale la semaine écoulée. Au terme des discussions auxquelles ont pris part les élus communaux, cadres techniques et acteurs de la société civile, Halimatou HIMA, coordonnatrice des questions de fragilité de la Banque mondiale s’est dite satisfaite des avancées réalisées notamment en matière de transparence et d’implication des citoyens dans la gestion des affaires publiques. « Nous sommes très satisfaits de l’évolution de la mise en œuvre de ce plan d’action. J’ai été impressionnée par le niveau d’innovation qui sort de ce coin du Bénin […] », a-t-elle déclaré très impressionnée par le fait que la ville ait gagné un prix à l’international pour toutes les innovations qui sont faites en matière de participation citoyenne.

Le choix porté sur la ville de Bohicon selon le maire, relève de la volonté des autorités au plus haut niveau du Bénin. Les mécanismes de reddition de compte, le niveau de participation citoyenne, les succès enregistrés et les défis à relever étaient au cœur de la séance entre l’équipe conduite par la coordonnatrice des questions de fragilité de la Banque mondiale et l’autorité communale.

F. A. A.

15 février 2025 par ,