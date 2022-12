Une mini-centrale solaire photovoltaïque mise en service à Avrankou

Le gouvernement du Bénin grâce à l’appui du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) a doté les populations d’Atangbo sise dans la commune d’Avrankou, département de l’Ouémé d’une mini-centrale solaire photovoltaïque. L’infrastructure a été mise en service, jeudi 15 décembre 2022.

Une mini-centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 6.600 watts/crête a été mise en service à Atangbo, commune d’Avrankou dans le département de l’Ouémé.

Ce sont des centaines de personnes qui ont désormais la possibilité de charger leur téléphone portable, regarder la télévision grâce à la mini-centrale, a fait savoir Aoule Mohamed ABCHIR, Représentant résident du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) le jeudi 15 décembre 2022 à l’occasion de l’inauguration de l’infrastructure.

La préfète du département de l’Ouémé, Marie Akpotrossou et le maire d’Avrankou, Gabriel Ganhoutodé ont exprimé leur joie

Le gouvernement du président Patrice Talon fait de la promotion des énergies renouvelables dans les zones rurales et urbaines du Bénin son cheval de bataille, selon Jean Claude Dona Houssou, ministre de l’énergie. « Pendant longtemps le Bénin a tourné dos à l’énergie solaire mais avec le gouvernement Talon, on travaille pour que là où il n’y a pas de réseaux, des infrastructures hors réseaux soient construits pour que nos concitoyens puissent avoir de l’énergie », a indiqué le ministre.

M. M.

