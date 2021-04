Une fillette échappe à la disparition mystérieuse

L’une des chaussures d’une fillette posée sur un billet neuf de 10 000F a disparu lundi 12 avril 2021 à Akpro-Missérété dans le département de l’Ouémé.

Scène surnaturelle ! De retour de l’école, Victoire M.Y. , une fillette voit par terre un billet neuf de 10.000FCFA. La fillette décide de ramasser le billet providentiel lorque une voix intérieure lui parle. Victoire se ravise et continue son chemin. A quelques mètres de sa maison, elle retourne sur ses pas et dépose par réflexe l’une de ses chaussures sur le billet. La chaussure et le billet neuf de 10 000 FCFA disparaissent aussitôt.

La fillette alerte ses parents qui cherchent le fameux billet en vain.

La fillette Victoire a échappé ainsi à une disparition mystérieuse.

