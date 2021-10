Une fillette de 5 ans tuée à Abomey-Calavi

Une fillette de 5 ans a été poignardée dans la matinée du vendredi 29 octobre 2021 à Akassato dans la commune d’Abomey Calavi.

Une fillette âgée de 5 ans est allée acheter du pain aux environs de 8h30, vendredi 29 octobre 2021, mais elle n’est plus revenue.

La soeur de la fillette, âgée de deux plus ans est allée à sa recherche.

Malheureusement, elle retrouve la fillette de 5 ans morte, poignardée.

Elle donne l’alerte et la police ouvre une enquête.

Pour l’heure, les auteurs de ce crime n’ont pas encore été identifiés, a informé Frissons radio.

La scène s’est passée à Wekegbo, un quartier de l’arrondissement d’Akassato où la fillette vivait avec sa grand-mère.

Marc MENSAH

30 octobre 2021 par