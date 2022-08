Une fête nationale avec le retour du défilé militaire

Le Bénin a célébré ce 1er août 2022, son 62e anniversaire d’indépendance. Le chef de l’Etat Patrice Talon a présidé les différentes manifestations officielles.

Célébration de la fête ce lundi de la fête nationale dans une ambiance d’avant Covid-19. Le premier acte qui a marqué les festivités, c’est le dépôt de gerbe au pied du monument aux Dévoués dans le ‘’Jardin de Mathieu’’ par le président Patrice Talon. À compter de ce 1er août, la gerbe à la mémoire des héros béninois sera désormais déposée au pied du monument des Dévoués.

Contrairement aux années précédentes au monument aux morts à Xwlacodji, il n’y a pas eu l’allumage de la flamme de l’indépendance.

La fête nationale 2022, c’est aussi le retour du défilé militaire et paramilitaire et civil au Boulevard de la Marina. Les forces de sécurité et de défense ont défilé devant le chef de l’Etat et ses invités à la place de l’indépendance à Cotonou en face de la statue de l’Amazone. Pour une première fois, il y a eu le défilé des ’’Amazones’’.

Le défilé s’est déroulé en présence de la vice-présidente de la République du Bénin, des anciens chefs d’Etat Boni Yayi et Nicéphore Soglo, des membres du gouvernement, des présidents des Institutions et plusieurs hommes politiques tels que Éric Houndété, président du parti ‘’Les Démocrates’’ Epiphane Quenum, Valentin Aditi Houdé.

Les populations se sont également déplacées sur les lieux pour vivre le défilé.

