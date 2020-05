Plus de peur que de mal, pourrait-on dire. Une jeune dame âgée de 32 ans est tombée dans un puits de 21 mètres dans l’après-midi de ce mercredi 13 mai 2020 aux environs de 16 heures à Gakpé, dans la commune de Ouidah.

Grâce à la promptitude des sapeurs-pompiers, elle s’en est sortie sans grand dégâts. Afin de s’assurer qu’elle se porte bien, elle a été conduite à l’hôpital pour examen. Les circonstances et les causes de cet accident pour l’heure, ne sont pas encore connues.

