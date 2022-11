Une femme jugée pour tentative d’empoisonnement de sa tante

Le Tribunal de Cotonou a examiné, mardi 08 novembre 2022, une affaire de tentative d’empoisonnement entre les membres d’une même famille.

Damienne, une dame âgée de 40 ans et vendeuse de beignets de haricots et d’igname était devant les juges du Tribunal de Première Instance (TPI) de Cotonou le mardi 08 novembre 2022. Elle accusée de tentative de sa tante paternelle, une grand-mère.

Dame Damienne est poursuivie sans mandat de dépôt à la suite d’une plainte déposée dame Monique, un autre membre de la famille. Selon la plaignantes, le poison a été remis à une petite fille qui devait l’introduire dans le repas de la grand-mère. Mais la petite fille a informé dame Monique et le produit mortifère a été mis sous scellé.

A l’audience, l’un des avocats de l’accusée et le ministère public ont demandé que le produit soit analysé. Il a été demandé également le report de l’audience.

Le tribunal a accédé à la demande. Le dossier a été renvoyé au 6 décembre 2022 pour analyse du produit qualifié de poison.

En attendant la tenue de l’audience prochaine, dame Damienne qui est poursuivie sans mandat de dépôt est rentré chez elle.

