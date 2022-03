Une femme en garde-à-vue pour violence sur son mari

Un cas de violence conjugale mettant en cause une femme a été signalé dans la commune de Djougou, département de la Donga.

La police a interpellé une revendeuse de 35 ans à la suite d’une violence conjugale. La femme a violenté son mari. Selon Frissons radio, le Centre de Promotion Sociale (CPS) est intervenu pour régler la situation conflictuelle entre le couple. Suite à l’échec de la médiation et à la destruction des biens du mari par la dame, le CPS a sollicité l’appui des services de Police. Le couple a été convoqué au commissariat. C’est à l’issue de leur présentation au commissariat que la femme a été interpellée. Poursuivie pour « menace de mort, violence et voie de fait, destruction volontaire de biens » à l’encontre de son époux, la femme est placée en garde-à-vue en attendant sa présentation au Procureur .

