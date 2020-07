Une femme écope de 7 ans de prison

La première session criminelle de l’année 2020 du tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi s’est ouverte ce lundi 27 juillet 2020. Lors de cette session, une femme qui a rendu aveugle son adversaire suite à une dispute a été condamnée à sept ans de réclusion criminelle.

Selon Frissons Radio, il s’agit d’une affaire qui remonte à 2015, dans un village de Sô-Ava. Lors d’une dispute, l’accusée a versé une soude servant à préparer du savon sur le visage de son adversaire. La victime a perdu la vue après cet incident.

À la barre, l’accusée a reconnu les faits. Elle a été condamnée à sept ans de réclusion criminelle et à huit millions de FCFA à titre de dommages et intérêts pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une cécité. En prison depuis 2015, elle y retourne pour purger le reste de sa peine.

