Une femme écope de 15 ans de prison pour parricide

Le tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou statuant en matière criminelle a condamné ce mardi 03 mai 2022, une femme à une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Asso Yamoussa Yérima N’Kouro est reconnue coupable de parricide sur son père, Yamoussa Asso.



Une femme tape son géniteur à mort et écope de 15 ans de prison. Le drame s’est produit en octobre 2017 à Natitingou, département de l’Atacora.

Le dossier inscrit au rôle de la première session criminelle de l’année 2022 a été vidé au terme du procès qui a eu lieu ce mardi.

Selon les faits, au cours d’une dispute le 20 octobre 2017, une bagarre éclate entre l’accusée, Asso Yamoussa Yérima N’Kouro, et son père, Yamoussa Asso. L’accusée assène des coups à son père qui succombe quelques instants après.

A toute les étapes de l’enquête jusqu’au procès, elle a nié les faits. Le ministère public démontre l’infraction de parricide et requiert contre l’accusée, une peine de 20 ans de prison.

La cour présidée par le juge, Wilfrid Igor Guedegbé condamne dame Asso Yamoussa Yérima N’Kouro à 15 ans de prison ferme. En détention depuis le 03 novembre 2017, elle retourne en prison purger le reste de sa peine.

F. A. A.

4 mai 2022