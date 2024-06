Une femme condamnée à des années de prison et plus de 50 millions d’amende

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a condamné mardi 25 juin 2024, une femme à une peine de 60 mois de prison dont 48 fermes. La prévenue a été reconnue coupable des faits d’abus de confiance ayant causé un préjudice de plus de 50 millions FCFA à un Béninois de la diaspora.

A la recherche d’un homme de confiance avec qui développer une activité de vente de pièces de véhicules, un Béninois résident à l’étranger découvre chez une femme ; une de ses compagnes selon les déclarations à la barre, les qualités recherchées et lui confie le business. Celle-ci devrait lui renvoyer les recettes issues de la vente des pièces de véhicules. Un premier essai selon les déclarations, s’est soldé par la perte d’une somme de 08 millions de francs CFA que l’accusée a déclaré avoir perdu lors d’un supposé braquage.

Plusieurs autres ressources financières mises à sa disposition pour relancer le business ont été distraites sous prétexte d’arguments fallacieux de braquages qui n’ont jamais lieu. Le préjudice causé selon la partie civile, est estimé à 53,4 millions de francs CFA. Dans sa volonté de nuire à la victime, l’accusée selon le conseil de la victime, a usé de forces occultes pour faire en sorte que celle-ci ne revienne jamais au pays.

Dans ses réquisitions, le ministère public demande au tribunal de reconnaître l’accusée coupable des faits d’abus de confiance et de la condamner à une peine de 60 mois de prison dont 48 mois fermes. Le juge selon le représentant du procureur au procès doit, à travers sa décision, décourager la « délinquance économique » qui consiste à détourner les ressources que les gens de la diaspora envoient pour la réalisation de projets ou pour développer une activité, comme c’est le cas avec la prévenue. Les Béninois à l’étranger éprouvent d’énormes difficultés pour gagner leurs vies, et il est hors de question que les compatriotes au pays dissipent cela à leur guise, a-t-elle martelé.

Le juge, dans son délibéré suit les réquisitions du ministère public et condamne l’accusé à une peine de 60 mois de prison dont 48 mois fermes. Elle devra également payer une amende de 500.000 francs CFA, et la somme de 53,4 millions pour toute cause de préjudices.

