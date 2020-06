Une femme condamnée à 20 ans de prison

Le Tribunal de Première Instance de première classe de Cotonou (TPI) a condamné ce lundi 22 juin 2020 lors de la session criminelle une femme et son complice à respectivement 20 ans et 10 ans de réclusion criminelle. Ils ont été inculpés dans un dossier d’association de malfaiteurs et d’administration de substances nuisibles à la santé.

La femme qui a écopé de 20 ans de réclusion criminelle attire ses victimes dans une chambre d’hôtel. La victime s’en dort après avoir sucé les seins de la femme enduits de substances hypnotiques. Le complice se charge de voler la moto de la victime.

Les accusés ont été arrêtés au quartier Gbégamey après la même scène. Une de leur victime s’est réveillée un peu plutôt et a donné l’alerte. Détenus depuis juillet 2012, la femme passera encore 12 ans en prison et son complice 2 ans.

