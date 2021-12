Une exposition pour célébrer le 49è anniversaire des relations diplomatiques

L’Ambassade du Bénin à Pékin célèbre le 49e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre le Bénin et la Chine. Ce dimanche 26 décembre 2021, il a été organisé une exposition de photos et de peintures dénommée « Beautés diversifiées et harmonieuses » à l’Ambassade de la République du Bénin en Chine.

Le Bénin et la Chine entretiennent une coopération dynamique depuis plus de quarante-cinq ans. Établies en 1964, les relations diplomatiques entre le Bénin et la Chine ont été suspendues en 1967 pour des raisons politiques. Suite à l’avènement du gouvernement militaire révolutionnaire dirigé à l’époque par le président Mathieu Kérékou, les relations diplomatiques ont été rétablies le 29 décembre 1972. Les relations entre les deux pays ont été portées à une nouvelle dimension lors de la rencontre entre Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine et Patrice Talon, Président de la République du Bénin en septembre 2018 à Beijing.

« C’est en souvenir de ce jour mémorable du rétablissement des relations qui unissent nos deux pays que nous avons organisé la présente activité culturelle, qui rassemble des artistes béninois et chinois autour de la photographie, de la calligraphie et de la peinture », a déclaré l’Ambassadeur du Bénin près la Chine. Selon SEM. Simon Pierre Adovelande, cette exposition de photos et de peintures a une note particulière pour deux raisons. « C’est une expression de gratitude de ma part au Ministère des Affaires Étrangères de la République Populaire de Chine, en particulier le Département des Affaires Africaines pour les nombreux voyages de découvertes organisés à l’intention des Diplomates accrédités en Chine. Les photos de la présente exposition ont été prises lors de ces différents voyages », a affirmé l’Ambassadeur.

La deuxième raison poursuit-il, c’est qu’à « travers ces voyages, la Chine a nourri ma passion pour la photographie ». « Ainsi, le photographe dont vous verrez les œuvres dans la présente exposition n’est autre que moi, Simon Pierre Adovelande, Ambassadeur du Bénin en Chine ; assisté de ma fille Ruth Arielle qui m’a aidé dans le choix final des œuvres », a ajouté le diplomate.

Plusieurs œuvres ont été exposées du 26 au 27 décembre à l’Ambassade du Bénin en Chine. Il s’agit des œuvres du peintre béninois Gratien Zossou ; de l’Académicien Wang Yuming, de Mme Yang Qingci ; du peintre chinois Ding Lianggui ; de Mme Yuan Shiping et Mme An Qi.

L’Ambassadeur du Bénin a remercié le sponsor China Champion Group, les co-organisateurs de l’évènement, notamment la Revue ‘‘Écrivains et Artistes Chinois’’, le Comité professionnel de la calligraphie et de la peinture de la Société Socialiste de littérature et d’Art de Chine.

La coopération Sino-béninoise est renforcée par une multitude d’Accords qui ont permis la mise en œuvre de plusieurs projets.

La célébration du cinquantenaire aura lieu en 2022.

A.A.A

