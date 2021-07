Une étude présente les résultats positifs dans trois pays africains

Africa Sanguine a publié une étude inédite de Terumo Blood and Cell Technologies (Terumo) relative aux résultats positifs, sur le plan économique, de la lutte contre les pénuries de sang pour le traitement des hémorragies maternelles au Kenya, au Ghana et en Côte d’Ivoire. L’annonce a été faite ce jeudi 29 juillet 2021 par Terumo Blood and Cell Technologies ; une société de technologie médicale.

L’étude de Terumo réalisée en collaboration avec des experts en transfusion sanguine et en économie de la santé présente les avantages sociétaux et économiques substantiels pour les pays qui investissent dans la transfusion sanguine afin de sauver la vie des mères africaines victimes d’hémorragies maternelles.

L’étude comprend une analyse documentaire ciblée, des contributions d’experts cliniques et un nouveau modèle d’impact budgétaire permettant d’estimer la valeur d’une vie sauvée par une transfusion sanguine et de quantifier les avantages économiques d’un investissement dans un approvisionnement en sang de qualité, sûr et durable.

« La mortalité maternelle est une ‘briseuse de ménage’ et une ‘catastrophe nationale’. L’étude précise que près de 30% des décès maternels sont attribuables à une pénurie de sang », a déclaré Dr Shirley Owusu-Ofori, spécialiste en Médecine Transfusionnelle et Directeur de l’Unité de Médecine Transfusionnelle de l’Hôpital Universitaire Komfo Anokye, au Ghana. A l’en croire « toute intervention visant à atténuer ces effets quantifiés peut être soit coûteuse, soit rentable ». « Cette étude démontre qu’améliorer la disponibilité du sang en Afrique subsaharienne (Kenya, Ghana et Côte d’Ivoire) en investissant de manière conséquente dans la chaîne de sécurité du sang permettra de réduire la mortalité et la morbidité et, en fin de compte, de réaliser des économies », a-t-il ajouté.

Sauver des vies est à notre portée

Aussi, Terumo a-t-elle examiné les coûts associés aux hémorragies maternelles graves par rapport aux coûts d’investissement afin de prendre en charge de manière adéquate les hémorragies maternelles. Le nombre de vies qui pourraient être sauvées par an au Kenya (8 503), au Ghana (3 902) et en Côte d’Ivoire (3 618) a été évalué. La valeur socio-économique annuelle totale de ces vies a été estimée à environ 57 millions de dollars US. Le coût total d’un approvisionnement adéquat en sang, calculé à raison de 13 unités par patient, s’est élevé à environ 33,7 millions de dollars US. Ces résultats montrent que 23 millions de dollars US pourraient être économisés en fournissant des transfusions sanguines en cas d’hémorragie post-partum (HPP). Selon l’étude de Terumo, les économies seraient réalisées dès la première année au Kenya et au Ghana et dès la deuxième année en Côte d’Ivoire. Le coût des vies sauvées compense l’investissement dans l’approvisionnement en sang par les économies réalisées.

Pour Antoinette Gawin, Présidente et Directrice Générale de Terumo Blood and Cell Technologies la disponibilité du sang est de toute évidence un problème de santé majeur. Un investissement plus important dans le système d’approvisionnement en sang renseigne-t-elle permettra d’autonomiser les femmes, de réduire les inégalités et de favoriser une main-d’œuvre plus productive.

« Sauver des vies est à notre portée. Cela nécessite un engagement, une expertise et une capacité collective à soutenir les Objectifs de développement durable des Nations unies visant à réduire la mortalité maternelle mondiale », a affirmé Antoinette Gawin.

Au titre des facteurs, à l’origine de l’indisponibilité du sang il y a l’absence de chaînes d’approvisionnement en sang structurées, la rareté des programmes de don du sang et l’accès limité aux soins de santé, en particulier dans les zones rurales. En menant cette étude, Terumo a pour objectif de combler le manque actuel de données sur l’impact du manque de sang sur les résultats socio-économiques et la mortalité, en particulier la mortalité maternelle due à des hémorragies graves.

A propos de Terumo Blood and Cell Technologies

