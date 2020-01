Une épidémie de méningite au Bénin

Des cas de méningite sont enregistrés au Bénin depuis le mois de décembre. Selon le site "outbreak News Today", une épidémie est déclaré à la mi-décembre avec 77 cas, dont 13 décès en un mois. Une situation qui inquiète les autorités sanitaires du Bénin qui signalent une flambée de méningite dans la commune de Banikoara , département d’Alibori.

D’après la même source, Neisseria meningitidis sérogroupe C est la souche prédominante et 55 des 77 cas enregistrés sont relatifs à des enfants de 5 à 14 ans.

Selon l’OMS, il faut prévenir une nouvelle mortalité en prenant des mesures de riposte pour détecter et traiter de façon précoce les cas.

Les campagnes de vaccination doivent s’élargir aux zones de santé voisines et aussi prendre en compte la proximité des zones touchées avec le Burkina Faso, le Niger et le Nigéria.

Akpédjé AYOSSO

Source : https://www.mesvaccins.net/web/news/15031-epidemie-de-meningite-a-meningocoque-c-au-benin

15 janvier 2020 par