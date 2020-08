Une école de la fibre optique en vue au Bénin

En Conseil des ministres ce mercredi 19 août 2020, le gouvernement a décidé de la création d’une école de fibre au Bénin.

Selon le compte rendu de la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement, l’étude de faisabilité de l’école de fibre a été réalisée à la suite des recommandations du Conseil des ministres en sa séance du 24 décembre 2019. Celle-ci a permis de faire une analyse précise des besoins et conditions de démarrage, notamment sur la base des attentes des entreprises du secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), en matière de compétences dans les métiers de la fibre optique.

L’étude a également procédé à une analyse de l’offre de formation existante dans le domaine au Bénin et dans la sous-région. Celle-ci révèle que les formations disponibles actuellement rassemblent des savoirs théoriques mais que la formation spécifique basée sur des apports pratiques, professionnalisants et de courte durée, n’existe pas et constitue une nécessité pour satisfaire les attentes dans ce domaine.

Pour cela, le Conseil a autorisé la mise en œuvre du projet sur le site de l’ex Ecole supérieure des Télécommunications du Bénin.

