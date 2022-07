Une dizaine de morts dans un accident à Cobly

La commune de Cobly dans le département de l’Atacora a été le théâtre d’un grave accident de circulation vendredi 1er juillet 2022. Une dizaine de personnes dont un nouveau né ont péri dans cet accident survenu entre un camion et un tricycle.



Alors qu’elles revenaient de Tanguiéta pour un prêt auprès d’une institution de micro finance, une vingtaine de femmes et le conducteur de tricycle qui les transportaient se sont retrouvés nez à nez avec un camion gros-porteur en provence du Togo. Le conducteur de tricycle voulant éviter le camion s’est renversé. Le chaufeur du camion perd le contrôle de son véhicule et se retrouve sur le tricycle et ses passagers. Sous le choc, environ 08 personnes dont le conducteur de tricycle et un nouveau né ont perdu la vie. Plusieurs autres personnes ont été blessées et conduites à l’hôpital pour des soins.

Le chauffeur du camion est porté disparu. Il est activement recherché pour des besoins d’enquête.

F. A. A.

