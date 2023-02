Une demande de TALON examinée jeudi à la Cour constitutionnelle

Le chef de l’Etat a saisi la Cour constitutionnelle d’une requête pour le contrôle de constitutionnalité d’une loi votée le 07 décembre 2022. La requête était au rôle de l’audience de jeudi 02 février 2023.

La loi N°2022-35 modifiant et complétant la loi n°2004-03 du 27 avril 2006 portant création de l’ordre des experts-comptables et comptables agréés en République du Bénin a été votée par l’Assemblée nationale au cours de la séance plénière du 07 décembre 2022. Elle est constituée de 72 articles répartis en 17 chapitres.

