Une délegation du CFI en audience à la Haac

Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication du Bénin (HAAC), Monsieur Edouard LOKO a reçu en audience ce lundi 24 mars 2025 une délégation conduite par la Directrice de l’ AFD - Agence Française de Développement, Madame Laure WEISGERBER a-t-on appris auprès de la Haac.

Porté par Canal France International (CFI) et financé par l’AFD à hauteur de dix millions d’euros, le projet « MediAOS » a pour objectif de soutenir les médias en ligne du Bénin, du Togo et du Tchad dans la production et la diffusion de contenus permettant aux jeunes, et notamment les filles et les femmes, d’accéder à des espaces d’information, d’éducation civique et de dialogue qui reflètent leurs préoccupations et leurs aspirations.

« Nous avons eu la chance d’être reçue ce matin par le Président de la HAAC à l’occasion de la venue à Cotonou d’une mission composée de chargés de mission de notre équipe « Gouvernance » à Paris et Abidjan ainsi qu’une représentante de CFI pour lancer les activités de MédiAOS qui est un projet d’appui aux médias béninois. C’est un projet régional qui couvre le Bénin, le Tchad et le Togo à hauteur de dix millions d’euros. L’objectif du projet est d’appuyer les médias, à la fois sur le plan organisationnel mais aussi en formation et en appui à la production de contenus. Le projet va être regardé de près par la HAAC. Il s’agira cette semaine de voir avec l’ensemble de ces partenaires médias où sont les besoins et comment ce projet peut les accompagner au mieux » a indiqué la Directrice de l’AFD au Bénin, Madame Laure WEISGERBER au terme d’une audience riche en échanges conviviaux.

