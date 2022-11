Une délégation de l’ambassade de France visite ACED et CREDI-ONG

ACED et CREDI-ONG, deux Organisations de la Société Civile béninoise engagées dans la protection de l’environnement et soutenues par le Programme de Petites Initiatives (PPI), financé par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), ont reçu, mardi 15 novembre 2022, la visite d’une délégation de l’ambassade de France.

Les deux ONG soutenues Programme de Petites Initiatives (PPI), financé par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) ont fait découvrir à la délégation, mardi 15 novembre 2022, leurs différents projets et quelques-unes de leur interventions.

A Abomey-Calavi dans les locaux de l’ONG ACED, la délégation du service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France a pris connaissance du projet de renaturalisation de la ville d’Abomey-Calavi sur une présentation de la chargée des programmes, Laurenda Todome. Elle a visité ensuite le site de maraichage de Somè que l’ONG ACED a mis à la disposition d’une coopérative pour exploitation.

A CREDI-ONG, la délégation a pu comprendre grâce à une présentation de Martial Kouderin, Directeur exécutif de CREDI-ONG que l’ONG intervient dans la protection de l’environnement, l’agriculture durable et l’éducation à la citoyenneté mondiale.

La délégation a visité enfin la Vallée du Sitatunga à Zinvié, un parc naturel qui met en valeur la diversité des espèces animales.

ONG ACED et CREDI-ONG sont soutenues par le Programme de Petites Initiatives (PPI), financé par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM). Le PPI vise à renforcer la contribution de la société civile des pays d’Afrique subsaharienne à la préservation de la biodiversité tout en améliorant les conditions de vie des populations locales.

