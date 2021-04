Une délégation de l’UA au cabinet de Djogbénou

À la veille du premier tour de l’élection présidentielle au Bénin, Bernard Makuza, Chef de Mission d’observation électorale de l’Union africaine (Moeua), s’est rendue ce samedi 10 avril au cabinet du Président de la Cour constitutionnelle. Ses échanges avec le Professeur Joseph Djogbenou se sont articulés autour des préparatifs du scrutin présidentiel.

La Mission d’observation électorale de l’Union africaine comprend une vingtaine d’observatrices et d’observateurs issus des organes de gestion des élections, des organisations de la société civile africaine ainsi que de la Commission de l’Union africaine.

La rencontre du Chef de la mission de l’Union africaine avec le Professeur Joseph Djogbénou ce samedi, à un jour du scrutin, vise à mieux comprendre le contexte pré-électoral et l’état des préparatifs de l’élection présidentielle du dimanche 11 avril 2021.

Bernard Makuza, ancien premier ministre et ancien président du sénat de la République du Rwanda, à la sortie d’audience confie à la presse que le déploiement de la Moeua au Bénin s’inscrit dans le cadre des dispositions pertinentes de la Déclaration de l’OUA/UA des principes régissant les élections démocratiques en Afrique ; des directives de l’Union Africaine pour les missions d’observation et de suivi des élections ainsi que de la Charte Africaine pour la Démocratie, les Elections et la Gouvernance.

Félicitant le modèle démocratique du Bénin sur le plan politique, il a émis le vœu que cette présidentielle se passe dans la paix et la tranquillité.

Boniface CAKPO

