Une compagnie militaire installée dans le parc W

Le gouvernement béninois renforce la sécurité au nord-ouest du Bénin suite à l’attaque du poste de police Kérémou par des braconniers le week-end dernier. Une compagnie militaire a été installée à Banikoara. Elle est opérationnelle depuis lundi 10 février 2020.

Les mesures sécuritaires sont renforcées au nord-ouest du Bénin à travers l’installation d’une compagnie militaire à Banikoara. Elle a pour mission d’assurer la sécurité dans cette zone, de contrôler le trafic sur l’axe principal de Kandi qui relie le Bénin au Burkina-faso en passant par Banikoara et Karimama.

Aussi, le redéploiement de militaires dans la zone permet-il de sécuriser le parc W de la Pendjari et d’empêcher les trafiquants de mener librement leurs activités de braconnage et autres.

Le gouvernement envisage également l’installation d’une autre unité dans la zone de Karimama. Ces mesures ont pour de but de rassurer les touristes.

Le préfet du département de l’Alibori Mouhamadou Moussa a annoncé récemment des projets en vue à savoir : la construction de la route Banikoara-Kérémou et la mise en place d’un commissariat central à Kérémou.

Dans la nuit de samedi 8 à dimanche 9 février 2020, le poste de police de Kérémou a été attaqué par des hommes armés. Selon les autorités, cette attaque est « incontestablement le fait de braconniers ». Ils ont tiré sur les 04 agents en service et incendié le poste de police. L’attaque a fait un mort et un blessé grave dans le rang des policiers.

Le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orounla, au cours d’un point de presse mercredi 12 février 2020 a présenté les condoléances du gouvernement à la famille du policier, qui a perdu la vie dans cette attaque.

