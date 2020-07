Une classe numérique mise en service à ENAM

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Eléonore Yayi Ladékan et son collègue de l’économie numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou ont inauguré ce jeudi 30 juillet 2020, une salle numérique à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Objectif du projet, permettre aux étudiants de se connecter plus facilement au monde.

Selon Epiphane Sohouénou, directeur de l’ENAM, la mise en service de la classe numérique est pour l’école qu’il dirige, « un saut qualitatif dans la civilisation du numérique ». Il a émis le vœu que l’ENAM fasse « d’autres pas aussi important ».

Pour le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan, la mise en service de la classe numérique vient à point nommé. Avec la crise sanitaire de la Covid-19, souligne-t-elle, le gouvernement à un moment donné a été obligé de mettre les apprenants en confinement. Pour assurer « la continuité éducative » la plateforme E-learning a été mise en place, a rappelé le ministre de l’enseignement supérieur fière des efforts du gouvernement qui permettent aux étudiants de poursuivre les cours malgré la pandémie du Coronavirus.

Heureuse de l’aboutissement du projet, le ministre de l’économie numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou a invité les apprenants à se cultiver davantage. Pour elle, il faudra apporter à la jeunesse béninoise, les outils qu’il lui faut pour faire face au monde d’aujourd’hui, « à l’ère que nous vivons, l’ère de toutes les transformation », a-t-elle fait savoir.

La classe numérique inaugurée est composée de 45 ordinateurs, tous connectés à l’internet haut débit, et d’un écran géant de projection.

Ce projet à en croire les autorités, sera étendu à d’autres universités du Bénin.

F. A. A.

30 juillet 2020 par