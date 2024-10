Une centrale de production d’oxygène annoncée au CHIC

En vue de satisfaire les besoins en oxygène du Centre hospitalier international de Calavi (CHIC), la société Biolynx & TIC Bénin SARL installe bientôt une centrale de production d’oxygène. Selon le mandat qui lui est confié par l’Agence nationale de la maintenance hospitalière, elle devra également livrer de l’oxygène liquide médical (mLOX).

Biolynx & TIC Bénin SARL pour assurer les besoins en oxygène du Centre hospitalier international de Calavi. Ceci, à travers l’installation d’une centrale d’oxygène et la livraison de l’oxygène liquide médical. La centrale à installer selon La Marina, est de type VPSA. Il permettra à l’hôpital de référence de produire de l’oxygène sur site à un débit de 40 m³/h.

La société en plus de la centrale de production d’oxygène, va livrer de l’oxygène liquide médical, stocké dans des récipients cryogéniques, garantissant ainsi une réserve d’oxygène prête à être utilisée en cas de besoin urgent ou de panne de la production locale.

Avec ses 18 spécialités réparties en 8 pôles, notamment les urgences, la réanimation, l’oncologie et la chirurgie, le besoin en oxygène au CHIC sera vraiment consistant, et les services de Biolynx & TIC Bénin SARL permettront permettre de réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs extérieurs.

F. A. A.

16 octobre 2024