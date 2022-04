Une centaine de jeunes du Borgou en stage rémunéré

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Inclusion des Jeunes (ProDIJ) et de son dispositif "Azôli" (chemin de l’emploi en langue fon), une centaine de jeunes sont entrés en stage rémunéré. C’est à travers une cérémonie officielle organisée, jeudi 14 avril 2022, dans la commune de N’dali, département du Borgou, en présence du directeur de cabinet du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, Edouard Sehlin ; du directeur général de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE), Urbain Amégbédji ; du Secrétaire général de la préfecture du Borgou et du deuxième adjoint au maire de N’dali.

« Le Gouvernement vous octroie une somme forfaitaire pour votre installation ainsi qu’une allocation de stage tous les mois. Profitez donc de cette opportunité pour votre insertion professionnelle et donnez ainsi une nouvelle direction à votre vie ». Ainsi s’adressait Édouard, Directeur de Cabinet représentant le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, jeudi 14 avril 2022, à l’endroit de 90 jeunes. Ces jeunes sont admis au complexe Les Triangles de Sarki Yantannou dans la commune de N’dali pour acquérir des compétences pouvant faciliter leur insertion dans l’emploi salarié. Ils recevront une formation de six mois avec un appui financier mensuel couvrant toute la période de la formation.

Pour Urbain Amégbédji, directeur général de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE), c’est une opportunité que le Projet d’Inclusion des Jeunes (ProDIJ) offre aux bénéficiaires pour « sortir de l’inactivité, de l’oisiveté, du sous-emploi et du chômage ».

Le ProDIJ est mis en place par le gouvernement grâce à l’appui de la Banque Mondiale pour contribuer à la réduction du sous-emploi des jeunes. C’est dans le cadre de la composante 1 dudit projet à travers son dispositif "Azôli" ("Chemin de l’Emploi" en langue fon) que la centaine de jeunes sont entrés en stage rémunéré.

Le dispositif ‘’Azôli’’ prend en compte les jeunes peu ou pas instruits ayant le BEPC au plus et âgés de 18 à 30 ans.

Le ProDIJ est mis en œuvre dans les 77 communes du Bénin et vise à impacter 33.000 jeunes dont 50% de femme d’ici 2025.

Il a été procédé dans la même journée du jeudi 14 avril 2022 à la Préfecture de Parakou à la remise officielle des clés de quatre-vingt-cinq (85) motos dont dix (10) destinés aux agents des Unités Locales de Promotion de l’Emploi (ULPE) de Borgou.

S’adressant aux bénéficiaires, le Directeur de Cabinet représentant le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi a indiqué : « Les motos qui vous sont remises, sont les motos de la commune et mises à votre disposition par le projet. Nous attendons de vous tous une bonne utilisation, un entretien régulier pour vous faciliter le déplacement vers les cibles au lieu d’attendre que les usagers viennent dans vos bureaux. Le choix d’aller sur le terrain, de rencontrer les cibles pour leur apporter l’information est nécessaire pour mieux les comprendre et les orienter. Parfois, les informations sont disponibles mais pas connues par les cibles visées. Nous vous invitons donc à aller sur le terrain pour informer, sensibiliser et orienter les jeunes sur les opportunités qui existent ».

Selon Élodie Faïzoun, Directrice de la Promotion de l’Emploi, les moyens roulants permettront aux agents des ULPE du Borgou, acteurs clés de la mise en œuvre de la politique de territorialisation de la lutte contre le chômage dont le processus a démarré depuis l’année 2020, d’accomplir aisément leur mission.

15 avril 2022 par ,