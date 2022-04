Près d’une centaine de camions bloqués à Gaya

Des camions en provenance de Cotonou, et transportant du matériel de construction de l’oléoduc entre le Bénin et le Niger sont bloqués depuis deux mois environ à Gaya, zone frontalière entre le Bénin et le Niger.

Estimé à environ 80, ces camions sont bloqués parce que la China Petroleum Pipeline Engineering (CPP), qui a commandé les marchandises ne s’est pas acquitté des droits de douane. Elle aurait confié la mission à un sous-traitant qui pour l’heure, n’a rien payé, rapporte RFI.

Pour les transporteurs, c’est une formalité qui prend habituellement trois jours. En compensation du temps perdu, ils réclament 5 000 francs CFA par semaine d’immobilisation et plus 100 000 francs pour le déplacement jusqu’au chantier, situé à 70 kilomètres de Gaya. Avec le temps passé à Gaya, ils auraient déjà fait 06 tours.

Ces dernières heures, seulement 27 ont pu décharger leurs cargaisons. Le reste devant encore attendre avant de rejoindre le chantier.

Pour régler la situation, la CPP devrait envoyer un agent de Niamey ce vendredi.

