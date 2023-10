Une arène culturelle sur le site de l’ex-chantier de l’Assemblée

Le site qui abrite l’ancien chantier de l’Assemblée nationale va accueillir un le projet de construction de l’arène culturelle de Porto-Novo. L’annonce a été faite par le ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du Développement Durable.

Des travaux de démolition du bâtiment qui devrait servir de siège de l’Assemblée nationale sont en cours depuis quelques jours. Selon le ministre José Tonato, le gouvernement a prévu pour ce site la mise en œuvre du projet de construction de l’arène culturelle de Porto-Novo. « C’est une ville retenue pour recevoir l’arène culturelle de grande envergure comme Parakou. Ce site est très bien adapté. Il se situe au bord de la lagune. Nous arrivons avec un parc urbain. Le terrain sera planté à 80%. C’est un poumon vert pour la capitale », a-t-il indiqué. A l’en croire, l’arène culturelle que le gouvernement va réaliser est une salle de spectacle d’un seul niveau en structure relativement légère et semi-ouverte. « C’est donc un bâtiment totalement adapté à la qualité du sol. Rassurez-vous, nous déroulons toutes les étapes d’instruction d’un projet », a ajouté le ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du Développement Durable.

Les conclusions d’un audit diligenté sur l’ancien chantier de l’Assemblée nationale ont été présentées aux députés. La représentation nationale a autorisé le gouvernement à suspendre les travaux définitivement sur ce site parce que le bâtiment n’est pas utilisable. « Ce n’est pas un sol qui a une portance élevée pour supporter un bâtiment lourd en béton de 4 étages, la structure est totalement mal dimensionnée, les murs ne sont pas d’aplomb, les poteaux ne sont pas rectilignes, les poutres et chaînages, n’en parlons pas. Le bureau d’étude a déclaré non viable, non stable, non solide cette infrastructure de gros œuvre et la seule conclusion du cabinet, c’est la démolition du bâtiment », a indiqué José Tonato. L’ancien chantier de l’Assemblée nationale a coûté environ 22 milliards de FCFA.

