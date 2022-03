Une Sud-Africaine arrêtée avec plus de 40 kg d’héroïne

Une Sud-Africaine a été interpellée à l’aéroport international Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou avec plus de 40 kg d’héroïne.

Interpellée pour « trafic de drogue » à l’aéroport de Cotonou, une femme de nationalité sud-africaine a été présentée au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet). Elle a été interpellée en possession de plus de 40 kg d’héroïne. La prévenue a été placée en détention provisoire à l’issue de son audition, selon Frissons radio. Son procès est prévu pour le 31 mars 2022, indique la même source.

8 mars 2022 par ,