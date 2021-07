Une Agence Prestige de la Banque Atlantique sur l’immeuble Marie Stella

Le directeur général de la Banque Atlantique, Alexis Loueke a procédé à l’inauguration ce vendredi 16 juillet 2021 à l’hôtel Novotel de Cotonou, de l’Agence Prestige de la banque. Il s’agit d’une agence exclusivement dédiée à des clients dits ‘’de prestige’’.



L’Agence Prestige mis en service selon la directrice de la Banque de détails, Carmen Gnanih, est un « cadre prestigieux pour clients prestigieux ». Les produits et services disponibles dans cette agence explique-t-elle, sont personnalisés et vont du crédit immobilier, à des packages et aux cartes monétiques internationales à savoir, Gold Platinium et la carte World Elite. A l’en croire, seulement 350 personnes disposent de la carte World Elite dans le monde entier. Raison pour laquelle la banque a pensé à ses clients qui « sont précieux et qui sont prestigieux ». Selon Carmen Gnanih, pour être orienté dans cette agence, il faut être un salarié ayant un revenu minimum de 02 millions au moins. Les patrimoniaux quant à eux doivent avoir des revenus de 50 millions dans les livres de la Banque Atlantique, a-t-elle précisé.

Cette nouvelle agence selon le directeur général de la Banque Atlantique, a été pensé et faite pour « la clientèle patrimoniale et de prestige ». Il a ensuite rassuré les clients de l’engagement de la banque qu’il dirige à « personnaliser les services et produits qui leur seront offerts dans cette agence ». Alexis Loueke n’a pas manqué de réitérer l’engagement de ses équipes à leur fournir un service de qualité.

L’Agence Prestige de la Banque Atlantique est logée sur l’immeuble Marie Stella dans la zone de l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou.

A propos de la Banque Atlantique



La Banque Atlantique est une filiale du Groupe ‘’Banque centrale populaire du Maroc. C’est un Groupe mutualiste et leader du secteur bancaire marocain. Il est présent en Afrique, en Europe, en Amérique et l’Asie.

La Banque Atlantique est présente dans 08 pays de l’espace UEMOA (le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. La filiale du Bénin selon les explications du directeur général, totalise 16 ans de présence dans le paysage bancaire béninois et porte en ce moment un réseau de 12 agences en plein développement.

