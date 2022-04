Un vieil homme assassiné à son domicile à Bantè

Découverte macabre à Pira, une localité de la commune de Bantè. Le corps sans vie d’un vieil homme a été découvert à son domicile le vendredi 1er avril dernier.



Un vieil homme assassiné à son domicile à Pira, dans la commune de Bantè.

Selon les informations, l’un des enfants de la victime a rendu visite à son père, et constate contrairement aux habitudes qu’il n’y avait personne dans la maison, et que les portes soient fermées. Intrigué par ce fait inhabituelle, il alerte le commissaire de police de la localité qui déploie sur les lieux, ses éléments, et le chef de l’arrondissement de Pira.

Un soudeur est commis pour défoncer les portes.

Ils découvrent le corps du vieil homme dans une chambre. Selon le constat fait sur place, le crime aurait été commis sur la terrasse, et le corps traîné dans la chambre, puis verrouillé.

Une enquête est ouverte par la police.

F. A. A.

3 avril 2022 par