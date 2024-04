Un vibrant hommage rendu à Dr Barnabé Laye

Le médecin, poète et romancier Barnabé Laye, décédé le 3 avril dernier a été célébré au Chant d’oiseau à Cotonou. C’est à l’occasion d’une cérémonie d’hommage organisée, vendredi 12 avril 2024, par la famille Lalèyè et l’Institut des artisans de justice et de paix (Iajp/Co).

Des parents, amis, proches, écrivains et professeurs ont rendu un vibrant hommage à feu Barnabé Lalèyè alias Barnabé Laye. Médecin, poète et romancier, le franco-béninois né en 1941, est décédé le 3 avril dernier à Paris. Selon le directeur de cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Barnabé Laye est « l’homme de toutes les générosités : spontané, humble, souriant, un diplomate des mots, toujours prêt à arrondir les angles tout en conservant une efficacité consensuelle ». « Son rire résonne encore dans nos cœurs, empreint des plaisanteries qu’il distillait avec tant de finesse », a affirmé Eric Folly Totah.

Dr Barnabé Laye a fait toute sa carrière à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il a été formé en France à la Faculté de médecine de Bordeaux puis de Paris après ses études secondaires au collège catholique Père-Aupiais de Cotonou. Etant aussi poète et romancier, Barnabé Laye a été l’invité des grands festivals de poésie et d’évènements littéraires à travers le monde, en Amérique latine, au Canada, en Afrique comme en Europe. « Auteur d’une centaine de poèmes publiés dans sept recueils devenus cultes, cet homme a toujours été habité par le lyrisme », a confié le directeur de Cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Barnabé Laye poursuit-il, était de « tous les espaces littéraires pour faire entendre sa voix, mais surtout pour que ses œuvres, traduites dans dix langues puissent parler au cœur du public de toutes les communautés ». « On ne dit jamais adieu à un poète. On lui dit souvent, bienvenue dans l’immortalité », a-t-il ajouté.

Les professeurs Mahougnon Kakpo Adrien Huannou, l’écrivain Florent Couao-Zotti et des membres de la famille Lalèyè ont aussi témoigné de la grandeur et des qualités exceptionnelles du disparu. La cérémonie d’hommage a été suivie d’une messe de requiem célébrée par le père directeur de l’Iajp/Co, Eric Aguénounon, neveu du défunt.

L’inhumation de Dr Barnabé Laye a eu au cimetière des Batignolles dans l’intimité après une cérémonie religieuse le 12 avril à l’église Notre Dame de la Gare à Paris en France.

A.A.A

