Un trafiquant d’ivoire arrêté à Parakou

Un présumé trafiquant a été arrêté à Parakou

le vendredi 26 juin 2020 avec 7 pointes d’ivoires d’éléphants pesant 19,25 kg.

Une équipe mixte de la Police Républicaine de Parakou et des agents de l’Inspection Forestière du Borgou a surpris le présumé trafiquant en flagrant délit de commercialisation de 7 pointes d’ivoire. Il a été arrêté avec l’appui technique du Programme Appui à l’Application des lois sur la Faune et la Flore au Bénin (AALF-Bénin).

L’éléphant est une espèce intégralement protégée par la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin.

Le présumé trafiquant risque une amende de 100.000 FCFA à 800.000 FCFA et / ou un emprisonnement de 3 mois à 5 ans.

A.A.A

1er juillet 2020 par