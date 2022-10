Un test de sélection pour inscription payante à l’UNSTIM d’Abomey

L’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénieries et Mathématiques (UNSTIM) d’Abomey organise le 7 novembre 2022 un test de sélection à l’endroit des étudiants désireux de s’inscrire à titre entièrement payant en première année dans les écoles d’ingénieurs de ladite Université.

Un appel à candidature est lancé dans le cadre de l’inscription en premières années dans les Ecoles d’ingénieur de l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénieries et Mathématiques (UNSTIM) à titre entièrement payant pour le compte de la rentrée académique 2022-2023. Il s’agit de l’Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics (Enstp), l’Ecole Nationale Supérieure de Génie Mathématique et Modélisation (Ensgmm) et l’Ecole Nationale Supérieure de Génie Energétique et Procédé (Ensgep).

Le test de sélection se déroulera le 7 novembre 2022 sur le site du centre universitaire d’Abomey

LES CONDITIONS A REMPLIR

