Un terroriste présumé de l’attaque du 11 avril arrêté

La police républicaine a arrêté, la semaine dernière, un membre présumé du groupe armé à l’origine de l’attaque contre les forces de défense béninoises, le 11 avril dernier, à la frontière du Burkina dans la Pendjari.

Un jeune homme de nationalité nigériane, la trentaine environ, a été arrêté la semaine dernière par les agents de police du commissariat de Toukoutounna.

L’individu soupçonné d’appartenir au groupe armé qui a attaqué les forces de défense du Bénin le 11 avril 2022, portait des blessures aux coudes et aux doigts.

Selon Frissons radio, le présumé terroriste a indiqué à la police qu’il a été blessé par balles dans le parc de la Pendjari, il y a un mois environ, au cours d’un échange de tirs entre l’armée et son groupe.

Une enquête est ouverte.

Le lundi 11 avril 2022, les forces armées béninoises sont tombées sur une mine artisanale dans le parc Pendjari. L’explosion de l’engin a occasionné la mort de cinq soldats. Plusieurs personnes ont également été blessées et évacuées à l’hôpital St Jean de Dieu de Tanguiéta, une ville située à quelques kilomètres du lieu de l’attaque.

