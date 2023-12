Un taxi-moto en prison pour escroquerie et usurpation de titre

Le tribunal de première instance de première classe de Natitingou a ordonné la détention provisoire d’un conducteur de taxi-moto communément appelé zémidjan en fin de semaine écoulée. Il s’est fait passer pour un avocat, et a réussi à escroquer un détenu pour 800.000 francs CFA.

Un zémidjan déposé en prison jeudi 07 décembre 2023. Il est mis en cause dans une affaire d’escroquerie et usurpation de titre. Le prévenu selon Le Potentiel, s’est rendu en début d’année 2023 à la maison d’arrêt de Natitingou pour négocier la libération d’un détenu jugé par le tribunal de Djougou. Une fois sur les lieux, il se fait passer pour un avocat, et propose de suivre le dossier du détenu. Dans les négociations, il parvient à soutirer une somme de 800.000 francs CFA au prisonnier. Après son son forfait, il disparaît pendant plusieurs mois. Mais c’est sans compter sur l’habileté de son vis-à-vis. Ce dernier lui tend un piège et parvient à l’appréhender avec le soutien de la police. Informé pour venir récupérer les honoraires de ses prestations afin d’accélérer la procédure de la libération du détenu, il se présente sur les lieux d’un rendez-vous convenu à ce effet. La police entre temps avertie, et présente sur les lieux du rendez-vous, procède à son arrestation.

En détention provisoire, il sera jugé en janvier 2024 pour des faits d’escroquerie et d’usurpation de titre.

F. A. A.

11 décembre 2023 par ,