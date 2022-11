Un système d’information régional disponible

La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (Uemoa) a mis en place un instrument de pilotage de la politique agricole. Dénommé « Système d’information agricole régional » (Siar), il a été lancé le 4 novembre 2022 à Ouagadougou (Burkina-Faso).

Faciliter un meilleur pilotage des interventions dans le secteur agricole aux niveaux local, national et régional, c’est l’objectif visé à travers la mise en place du Siar. Selon Abass Mariama Sabiou, responsable du Siar, cet outil permet de stocker, d’organiser et de faciliter la sortie des données et informations sur le secteur agricole, la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Le Siar facilite également le suivi des indicateurs de mesures des résultats et des impacts des politiques agricoles régionales et nationales.

Des données de 2001 à 2021 pour certains pays disponibles sur le site web Siar (http://siar.uemoa.int/). Les données d’un ou de plusieurs pays peuvent être croisées sous forme tabulaire ou graphique, indique Abass Mariama Sabiou.

En termes de perspectives, la Commission de l’Uemoa entend poursuivre les efforts en vue de pérenniser les acquis du système en produisant et en diffusant les données de manière régulière. Le Siar a été adopté en 2001 par Acte Additionnel n°3/2001, par la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement.

Akpédjé A. Ayosso (depuis Ouagadougou)

