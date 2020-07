Un spécialiste des questions électorales relève deux cas de figure

Suite à l’invalidation d’un siège du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) à Parakou, la Cour suprême a ordonné la reprise de l’élection du maire, de ses adjoints et des chefs d’arrondissement. Sur Frissons Radio ce vendredi 17 juillet 2020, le spécialiste des questions électorales Marino de Souza a évoqué deux cas de figure pour la désignation du maire.

Selon Marino de Souza, deux cas de figure sont désormais possibles pour l’élection du maire et de ses adjoints, au vue de la nouvelle configuration du conseil municipal et en prenant en compte la législation électorale en vigueur, suite à la décision de la Cour.

« Le premier cas de figure, c’est que deux des grands partis politiques en présence, réussissent à s’entendre à travers la signature d’un accord de gouvernance communale comme c’est dit dans la loi », a-t-il indiqué.

Ainsi, poursuit le spécialiste des questions électorales, ils peuvent désigner le maire et ses adjoints qui ne seront plus soumis à un vote. « Dès lors qu’ils les désignent, ils deviennent respectivement maire et adjoints au maire dans leur rang respectif », a-t-il ajouté.

Le deuxième cas de figure, « c’est qu’il y a pas entente pour constituer une nouvelle majorité absolue et dans ce cas, la compétition est ouverte entre les trois partis politiques qui peuvent chacun designer un candidat et les soumettre au vote afin de désigner le maire et ses différents adjoints ».

Pour les chefs d’arrondissement souligne-t-il, « leur désignation suit la même procédure et reste dans la même logique ».

