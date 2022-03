Un serpent noir découvert au début d’une audience

Un serpent noir a été découvert près de l’entrée d’une salle d’audience du Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey, département du Zou, ce mardi 15 mars 2022, à cinq minutes de l’ouverture d’une audience.

A 8h55 mn soit à cinq minutes du démarrage d’une audience ou d’importants dossiers sont programmés, un serpent noir qui s’apprêtait à entrer dans la salle d’audience du côté Est a été repéré. Le serpent venimeux a été tué par un usager et jeté sur les pavés de la cour du Tribunal.

L’audience prévue à la grande salle a ouvert après l’incident. En Afrique noire et particulièrement au Bénin où les pratiques occultes sont très ancrées dans les habitudes, on se demande si le serpent venimeux n’était pas en mission ?

M. M.

