Un sérieux challenger contre Mathurin de Chacus à la FBF

A 4 mois de la prochaine l’élection à la fédération béninoise de football,les rumeurs persistent et s’intensifient. Elles semblent devenir réelles.Un des membres du comité exécutif nourrit clairement l’ambition de candidater afin de concurrencer l’actuel président de la fédération béninoise de football.Ses ambitions de 2018, refont clairement surface.Selon nos sources ,des réunions se multiplient en toute discrétion,le nombre de délégués se décomptent. C’est le calcul avant l’heure. Pendant ce temps, l’actuel président de la fédération béninoise de football Mathurin de Chacus ne doute de rien alors qu’eux peaufinent leur stratégie pour sortir la tête de l’eau en juin ou juillet . En coulisse, ils décrient la gestion et celui qui est la mémoire de la fédération béninoise de football mais en face, ils sourient avec ce dernier. Le président de la fédération béninoise de football Mathurin de Chacus qui ambitionne un deuxième mandat pourrait avoir la tâche plus ardue que prévu.Et la probabilité que son principal challenger vienne de la FBF devient de plus en plus élevée.

A suivre

8 avril 2022 par