Un sapeur-pompier en prison pour viol sur mineure

Un élément du groupement national des sapeurs-pompiers est placé sous mandat de dépôt mardi 04 janvier dernier. Il lui est reproché d’avoir entretenu des relations sexuelles avec une mineure.

Le soldat en cause dans l’affaire de viol est en service à Djougou. Il aurait abusé d’une fille âgée de 14 ans, et employée comme serveuse dans un maquis auprès de sa sœur.

Selon le récit des faits, le soldat lors d’un de ses passages, il y a quelques semaines, a entretenu de force des relations sexuelles avec la fillette dans le maquis, et, en l’absence de sa sœur.

Quelques jours après, elle se serait sentie mal. Conduite à l’hôpital, les analyses révèlent qu’elle souffrait d’une infection sexuellement transmissible. C’est alors qu’elle confie avoir été violée par le soldat. Interpellé à la suite d’une plainte, le mis en cause a été placé en garde à vue avant d’être présenté au procureur mardi dernier. Il sera jugé le 26 janvier prochain.

F. A. A.

7 janvier 2022 par