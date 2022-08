Un réseau de vol de portables démantelé à Natitingou

Cinq individus dont deux agents d’un réseau de téléphonie mobile et deux enfants âgés de 14 et 17 ans membres présumés d’un réseau de vol de portables ont été arrêtés, lundi 8 août 2022, à Natitingou.

Un réseau de voleurs présumés de portables, de décodage et de changement des informations de confidentialité sur SIM a été démantelé à Natitingou par les agents de police du commissariat central de la ville le lundi 8 août 2022.

Les prévenus ont produit une fausse déclaration de perte de portable et SIM. Ils ont décodé ensuite un portable volé. A l’aide du faux document, les prévenus ont créé un nouveau compte puis soutiré la somme de 235 000 FCFA.

Le réseau est composé d’un technicien en réparation de portables, d’un ex-agent de réseau GSM renvoyé pour moralité douteuse, d’un autre agent toujours en service et deux enfants âgés respectivement de 14 ans et 17 ans. Les deux enfants ne sont pas à leur premier forfait puisqu’ils ont été interpellés plusieurs fois mais relâchés ensuite pour défaut d’âge.

Les cinq présumés voleurs arrêtés par les éléments du commissaire de 2ème classe Orou Simin Sé Yadissounon ont été placés en détention en attendant leur présentation au procureur.

