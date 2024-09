Un réseau de vol de cabris démantelé à Kalalé et Nikki

La police républicaine a démantelé, jeudi 12 septembre 2024, un réseau de vol de cabris opérant dans les communes de Kalalé et de Nikki.

Des individus ont mis en place un réseau de vol de cabris et de bovins dans les communes de Kalalé et de Nikki. Le mardi 03 septembre 2024, ils ont été surpris par la descente de la police sur un lieu de vol de cabris à Guinnèbè dans l’arrondissement de Bouca. Ils ont réussi à s’enfuir laissant leur motocyclette, des machettes et un uniforme de conducteur de taxi-moto.

L’enquête ouverte a permis d’interpeller, jeudi 12 septembre le principal suspect à son domicile à Ganrou dans la commune de Nikki. A en croire une victime, le préjudice à lui causé par ce réseau est estimé à près de 2.000.000 de FCFA.

A.A.A

17 septembre 2024 par ,