Un réseau de trafiquants de matériels électriques démantelé

Les éléments du commissariat de police de Togba ont démantelé au terme d’investigations, un réseau de trafiquants de matériels électriques en fin de semaine écoulée dans la commune d’Abomey-Calavi.

Les objets saisis sont constitués d’une quantité importante de câbles électriques, de transformateurs, et autres matériels électriques. Les enquêtes se poursuivent aux fins d’appréhender le cerveau et les autres membres du réseau.

Le démantèlement de ce réseau de trafiquants de matériels électriques intervient quelques jours après celui des faussaires spécialisés dans le traitement et le reconditionnement de riz avarié.

F. A. A.

11 août 2020 par