Un réseau de fraudeurs démantelé à Porto-Novo

Ce jeudi 30 mars 2023 à Porto-Novo, trois personnes ont été appréhendés en flagrant délit de fraude et de tricherie lors de l’examen de permis de conduire. Il s’agit d’un ancien chef division des titres de transport à l’Agence national des transports terrestres (ANaTT) de Porto-Novo, d’un moniteur et d’un examinateur.

Des responsables en charge de l’organisation de l’examen de permis de conduire impliqués dans des réseaux de tricherie, de fraude et de corruption. Trois d’entre eux ont été arrêtés ce jeudi 30 mars 2023 lors d’un examen à Porto-Novo. Il s’agit d’après nos sources, de Oké Hervé, ancien chef division des titres de transport à l’ANaTT, de Monnou Mathieu, examinateur, et d’un moniteur.

L’ancien chef division des titres de transport de l’ANaTT dans la ville capitale selon nos sources, a été surpris en train de collecter de l’argent chez les candidats qu’il va ensuite remettre aux examinateurs. Il était à la tâche quand le jeu a été découvert ; et il a été aussitôt arrêté. Comme lui, Monnou Mathieu, un examinateur et un moniteur ont été appréhendés. Les mis en cause seront présentés au procureur de la République. Une enquête est ouverte à l’effet d’appréhender les autres membres du réseau.

