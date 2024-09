Un programme pour soutenir les femmes souffrant de fistule obstétricale

Le programme d’appui médical et financier aux femmes et aux filles souffrant de fistule obstétricale au Bénin a été officiellement lancé vendredi 13 septembre 2024 à Cotonou. C’est lors d’une cérémonie présidée par la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance en présence du Représentant résident de la CEDEAO au Bénin, Amadou Diongue.

Bonne nouvelle pour les femmes et filles souffrant de fistule obstétricale au Bénin. A travers un programme, les centres de transit et d’hébergement des survivantes pourront bénéficier des appuis en vivres et équipements. Sans oublier les sessions de renforcement de capacités, la réinsertion socioéconomique des femmes guéries, la communication pour un changement social de comportement et la coordination de toutes les interventions.

Lancé ce vendredi 13 septembre, le programme d’appui médical et financier aux femmes et aux filles souffrant de fistule obstétricale est évalué à 148.697.570 F CFA. Il est financé par la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). « La CEDEAO s’emploie à intensifier les efforts pour traiter les victimes de la fistule obstétricale, marquant ainsi une avancée significative dans la lutte pour la santé des femmes dans la sous-région », a déclaré Amadou Diongue, Représentant résident de la CEDEAO au Bénin.

Selon la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, « les fistules obstétricales demeurent un problème de santé publique dans la sous-région en général et particulièrement au Bénin, avec des conséquences psychologiques, socio-économiques et physiques importantes ». Véronique Tognifodé n’a pas manqué de remercier la CEDEAO pour ses appuis. Elle a aussi salué les actions de la Fondation Claudine en faveur des femmes victimes de la Fistule Obstétricale.

La ministre des Affaires sociales a exhorté les autres acteurs intervenant dans le domaine « à garder la même détermination pour relever le défi à travers la restauration de la dignité des femmes et des filles porteuses de fistules et l’engagement des familles et des communautés à les faire comprendre davantage et à les soutenir ».

15 septembre 2024 par ,