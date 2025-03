Un professeur d’université s’en est allé

Le professeur Akpovi AKOÈGNINOU, ancien directeur du Laboratoire de botanique et écologie végétale de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), n’est plus. Il a tiré sa révérence le vendredi 7 mars 2025.

Deuil à l’UAC. Le professeur Akpovi AKOÈGNINOU est mort le vendredi 7 mars 2025. C’est un enseignant émérite qui, toute sa vie durant, s’est consacré à l’enseignement et à la recherche en botanique et en écologie végétale. Ancien directeur du Laboratoire de botanique et écologie végétale de l’UAC, il a également occupé les postes de directeur de l’Herbier national du Bénin, secrétaire scientifique de l’Ecole doctorale sciences de la vie, et coordonnateur du Master de Biologie végétale appliquée. C’est un ancien membre des éditeurs en chef de la Flore Analytique du Bénin. Son âme repose en paix.

F. A. A.

